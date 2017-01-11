أميركية تطالب سلسلة مطاعم مكسيكية بـ2.2 مليار دولار

أقامت سيدة من ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى تعويض بقيمة 2.2 مليار دولار ضد سلسلة مطاعم الوجبات السريعة المكسيكية، بدعوى استخدام السلسلة صورة لها في أغراض الدعاية بدون إذن منها.

وقالت السيدة "لياه كولدويل" من مدينة ساكرامينتو في ولاية كاليفورنيا إن صورتها وهي تأكل في أحد مطاعم السلسلة بالقرب من جامعة دينفر تعود إلى عام 2006 واستخدمتها سلسلة المطاعم كمادة ترويجية بدون إذن منها بعد ذلك.

وأضافت في دعواها أنه تم تعديل الصورة لتشمل صور مشروبات كحولية وهو ما لا تحب أن تقترن به.

وقالت إنها لم تكن تعرف أنه تم تصويرها، ثم رفضت في وقت لاحق التوقيع على تصريح بنشر الصورة عندما قدمه لها المصور.

ولم تعرف كولدويل بأمر استخدام صورتها في الدعاية لسلسلة المطاعم المكسيكية إلا بعد ذلك بثماني سنوات أي في ديسمبر 2014، عندما رأت صورتها على جدار أحد مطاعم السلسلة، وبعد ذلك بعام واحد رأت صورتها في العديد من الفروع في كاليفورنيا.

أقامت "كولدويل" الدعوى أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية.