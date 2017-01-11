الإمارات اليوم

إيقاف أطباء إيطاليين بعد تقديمهم العلاج لمرضى على أرضية مستشفى

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قررت السلطات الإيطالية إيقاف ثلاثة أطباء وثلاثة مدراء في أحد المستشفيات امس، وذلك بعدما نشرت وسائل الاعلام الايطالية صورا لمرضى يفترشون أرضية المستشفى العام في بلدة نولا بمنطقة نابولي مما أثار غضب الرأي العام.

وقال عاملون في مستشفى سانتا ماريا ديلا بييتا إنه تم تقديم العلاج لمريضين على أرضية غرفة الطوارئ طيلة ليلة أول امس، نظرا لأن نقالات المستشفى الـ 15 لم تكن كافية لمواجهة تدفق المرضى.

وقال أندرو دي ستيفانو أحد مدراء المستشفى الذين تم إيقافهم لوكالة الأنباء الإيطالية (انسا) :" اضطررنا يوم السبت الماضي، لاستخدام نقالتي اسعاف متحركتين لمواجهة الموقف".

وأضاف دي ستيفانو :" كان أحد المريضين يعاني من سكتة قلبية، وكنا نستخدم جهاز علاج رجفان القلب، ما كنا لنرفض استقبالهما وعلاجهما".
 


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