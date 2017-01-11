بلاسيدو دومينغو في «الأوبرا السلطانية» الليلة

يحيي التينور العالمي بلاسيدو دومينغو حفلاً يقدم فيه أغاني أوبرالية، بصحبة أوركسترا بريسيا الفيلهارمونية ومهرجان بيرغامو، وتشاركه الغناء السوبرانو إيرمونيلا جانو، مساء اليوم، في دار الأوبرا السلطانية - مسقط.

ويعدّ دومينغو واحداً من أشهر مغني التينور، وواحداً من ثلاثة يعتبرهم النقاد أساطير الغناء الأوبرالي، إلى جوار كل من خوسيه كاريرا ولوشيانو بافاروتي. وسبق لدومينغو تقديم عملين في الموسم الافتتاحي بدار الأوبرا السلطانية عام 2011، إذ كان قائداً للأوركسترا في أوبرا «توراندوت»، كما غنى في ذلك الموسم في حفل حمل عنوان «بلاسيدو دومينغو يغني لعُمان».

وفي حفل اليوم بدار الأوبرا السلطانية - مسقط، سيغني بلاسيدو دومينغو أغاني أوبرالية (أريا) لأعمال ألّف موسيقاها عمالقة أمثال فيردي وفاجنر وماسينيه، إضافة إلى أغان من مسرحيات موسيقية رائجة مثل «سيدتي الجميلة». وتشاركه الغناء في الحفل السوبرانو الإيطالية من أصل ألباني إيرمونيلا جانو.