ميل جيبسون: لا أتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي

يبدو أن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لا يروق للممثل الأميركي الشهير ميل جيبسون.

فقد ذكر جيبسون (61 عاماً) في تصريحات لمجلة «بلاي بوي» الأميركية: «لا أستطيع التعامل مع (فيس بوك) و(تويتر) وهذه الأشياء.. أبنائي يفعلون ذلك، لكن أنا لا». وأضاف جيبسون: «فلسفتي هي: أنا لا أغرد، لكن أفضل إطلاق الريح».

وفي الوقت نفسه، ذكر جيبسون أنه يفتقد «الطاقة الشبابية»، التي كان يتمتع بها في الماضي، مضيفاً أنه «صار عرضة للإصابات بصورة أسهل مما مضى، رغم استمراره في ممارسة تمارين اللياقة البدنية»، وقال: «لم أعد أقود درّاجة هارلي البخارية، لأن ردود أفعالي لم تعدّ كما كانت عليه في الماضي». في المقابل، يرى جيبسون بعض الإيجابيات في شيخوخته، حيث قال: «أرى أنني أصبحت إنسان أفضل.. أنا أكثر نضجاً.. بوجه عام أرى الأمر على هذا النحو: أن أكون في بداية الستينات أفضل من السبعينات».

وعقب فترة انقطاع عن الإخراج دامت 10 أعوام، يروّج جيبسون حالياً لفيلمه الجديد «هاكسو ريدج»، الذي يدور حول السيرة الذاتية لمحارب أميركي في الحرب العالمية الثانية يُدعى (ديسموند دوس).