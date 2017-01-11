دورات فنية عائلية في «الجليلة»

كشف مركز الجليلة لثقافة الطفل عن بدء استقبال طلبات التسجيل في الدورات الفنية المتخصصة، ضمن جدول دورات الفصل الأول من العام الجاري، والتي تتاح فيها الفرصة لكل الراغبين في تعلم الفنون على اختلافها، للانضمام إلى المركز، بغض النظر عن الفئات العمرية.

وتتضمن دورات مركز الجليلة لثقافة الطفل: الأشغال اليدوية والطباعة بالشاشة الحريرية، والتي تشمل ابتكار المجوهرات المعاد تدويرها، ومجوهرات البورسلان البارد، وصناعة الورق يدوياً، والطباعة الشمسية. وتصميم الأزياء وتشمل تصميم الحقائب، ورسم وتخطيط الأزياء، وتصميم رداء الكيمونو وغيرها من التخصصات.