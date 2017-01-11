جولي وبيت يصدران بياناً مشتركاً حول طلاقهما

أصدر نجما هوليوود الشهيران أنجلينا جولي وبراد بيت، أول من أمس، أول بيان مشترك لهما منذ خريف العام الماضي. وأعلن النجمان في البيان: «إنهما سيتمان إجراءات الطلاق على نحو سري لمصلحة أطفالهما». وجاء في البيان، الذي نشرته وسائل إعلام أميركية أمس: «الطرفان وممثلوهما اتفقا على حماية الحقوق الشخصية لأطفالهما والعائلة بالتعامل مع كل أوراق المحكمة على نحو سري». وذكر النجمان في البيان: «إنهما وكلا قاضياً خاصاً لاتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة، لتسهيل حل أي قضايا متبقية». كما اتفق النجمان على العمل بصورة مشتركة لمصلحة توحيد العائلة. تجدر الإشارة إلى أن تلك الإجراءات معتادة في الولايات المتحدة في حالات طلاق المشاهير الذين يريدون حماية خصوصيتهم. وعقب عامين على زفافهما، تقدمت جولي بطلب الطلاق أمام المحكمة في سبتمبر الماضي، مطالبة بالحضانة الحصرية لأطفالها الثلاثة الذين أنجبتهم من بيت، وثلاثة آخرين بالتبني، الذين تراوح أعمارهم بين ثمانية و15 عاماً. ومنذ ذلك الحين تُنشر باستمرار وثائق متعلقة بالنزاع على حضانة الأطفال للرأي العام. وحتى الآن تتولى جولي حضانة الأطفال، بينما يُسمح لبيت بزيارتهم فقط تحت إشراف.