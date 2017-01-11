واحة السجاد.. لوحة تشكيلية لعام الخير وسجادة عمرها 400 سنة

أكد مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن واحة السجاد والفنون، التي تنظمها جمارك دبي سنوياً، كواحدة من الفعاليات الرئيسة لمهرجان دبي للتسوق، لها دور حيوي في دعم الحركة التجارية والسياحية في دبي، لاسيما في ذروة الموسم السياحي للإمارة، حيث تعد الواحة من الفعاليات الرئيسة للمهرجان منذ انطلاقته لأول مرة في عام 1996، وتضفي بريقها من حيث المقتنيات التي تضمها من السجاد اليدوي الفاخر، مشيراً إلى أن الدورة الحالية للواحة تضم أكثر من 200 ألف قطعة سجاد، تصل قيمتها الإجمالية إلى ملياري درهم، بما فيها قطع نادرة و«أنتيكات» يصل عمر بعضها إلى 400 عام، تم جلبها من المناطق الشهيرة بصناعة السجاد اليدوي في العالم مثل إيران وأذربيجان، وذلك لعرضها كمقتنيات لإبهار زوار الواحة.

وقال مصبح إن واحة السجاد والفنون في دورتها الـ22، التي تقام هذا العام تحت شعار «نسيج من الإبداع»، تعد معلماً مهماً من بين المعالم التي ينتظرها الزوار والمقيمون، خلال فترة مهرجان دبي للتسوق سنوياً، لما تتيحه من فرص متنوعة للمتسوقين تناسب كل المستويات في الذوق والسعر، من خلال 90 جناحاً لـ45 شركة من داخل وخارج الدولة، ويتماشى تنظيمها مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة جمارك دبي، في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة عموماً وإمارة دبي خصوصاً، وكذلك الإسهام الإيجابي في جذب السائحين، مشيداً بدعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للواحة، والشراكة الاستراتيجية بين جمارك دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

والتقى مصبح، خلال زيارته الواحة أول من أمس، العارضين والتجار من جميع الدول المشاركة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن فعاليات الواحة هذا العام، وكيفية تصنيع السجاد اليدوي، وما يقدمه العارضون من تسهيلات وتخفيضات للزوار والمتسوقين.

ومواكبة لعام الخير، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شارك أحمد محبوب مصبح برسم معبّر ضمن لوحة فنية ينفذها أحد الفنانين التشكيليين، وتجسد اللوحة ملامح وأهداف عام الخير.

وقال مدير جمارك دبي إن واحة السجاد والفنون تقام هذا العام على مساحة 8000 متر مربع، بزيادة نسبتها 20% على دورة العام الماضي، وأضاف أنه تم تخصيص جزء من المعرض، لإقامة متحف للتحف النادرة من قطع سجاد و«أنتيكات» يصل عمرها إلى 400 عام.