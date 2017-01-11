وسم «بالعربي» يحقق مليار مشاهدة وتفاعل حول العالم

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم أنَّ مبادرة «بالعربي» في دورتها الرابعة، حققت نتائج مبهرة من خلال المشاركة والتفاعل الجماهيري الذي فاق التوقُّعات في فعاليات المبادرة. كما شهدت مبادرة «بالعربي» مشاركةً واسعةً ودعم عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، في الدولة وخارجها.

«عززت مشاركة ودعم الكثير من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص داخل وخارج الدولة، انتشار المبادرة والترويج لها، لتحقق نتائجها»

وأكَّدت المؤسَّسة أنَّ وسم «بالعربي» نجح في الوصول إلى مليار شخص حول العالم، من خلال قنوات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي كما حظي بعدد مليار مشاهدة.

وأكَّد العضو المنتدب للمؤسَّسة، جمال بن حويرب،

أنَّ التفاعل غير المسبوق، الذي شهدته مبادرة بالعربي، يؤكِّد من جديد مكانةَ اللغة العربية في نفوس أبنائها من كل مكان. كما عززت مشاركة ودعم الكثير من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص داخل وخارج الدولة، انتشار المبادرة والترويج لها، لتحقق هذه النتائج المبهرة، التي نتوقَّع أن تنمو بشكل سنوي، مع ازدياد التفاعل والدعم المقدَّم للمبادرة من الجهات كافة