«حديقة الديناصورات».. شراكة مع 100 مدرسة

أعلنت حديقة الديناصورات «دبي غاردن جلو»، عن توقيع اتفاقية شراكة مع 100 مدرسة في دولة الإمارات، بما في ذلك مدارس لذوي الإعاقة، بهدف تقديم تجربة تعليمية ترفيهية وتفاعلية للأطفال. وشهدت حديقة الديناصورات، الأكبر من نوعها في الإمارات، التي تضم أكثر من 100 ديناصور، إقبالاً كبيراً من الزوار منذ إطلاقها نهاية العام الماضي.

وخلال شهر ديسمبر الماضي، استقبلت حديقة الديناصورات ما يزيد على 10 آلاف من طلبة المدارس الذين قدموا للتعلّم ومشاهدة 100 هيكل لأنواع مختلفة من الديناصورات المتحركة، إضافة إلى زيارة مختبر ومتحف الديناصور وحديقة الحيوانات، والاستمتاع بالمرافق المثيرة والألعاب والأنشطة الترفيهية الأخرى.

وقالت مديرة التسويق والعروض الترويجية في بلدية دبي، عليا محمد مالك: «مفهوم حديقة الديناصورات يحمل في طياته رسالة اجتماعية قوية في المحافظة على الطبيعة والمواطن الطبيعية.. وشراكتنا مع حديقة الديناصورات تأكيد على التزامنا بهذه القيم، والعمل على غرسها في عقول الأطفال في سن مبكرة».