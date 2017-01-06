كومار: المجتمع الذي لا يحترم النساء غير إنساني

أعرب الممثل الهندي أكشاي كومار، عن غضبه الشديد إزاء التقارير التي أفادت بوقوع اعتداءات جنسية واسعة النطاق في مدينة بنغالور الهندية، خلال الاحتفال بالعام الجديد.

وذكر موقع «بوليوود لايف» الإلكتروني، أن «أكشاي نشر مقطع فيديو على صفحته على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي ينتقد فيه هذه التصرفات».

وقال أكشاي (49 عاماً): «بدأ دمي على الفور في الغليان فور سماع هذه الأنباء، ومشاهدة مثيري الشغب يرقصون في الشوارع، حتى لو لم يكن لدى ابنة، فإنني سأقول أيضاً إن المجتمع الذي لا يستطيع احترام المرأة، ليس لديه الحق أن يصف نفسه بالإنساني».

وأضاف: «الأكثر خزياً هو تبرير أشخاص للتحرش بالسيدات في الشوارع، حيث

يقول البعض: (لماذا ترتدي فتيات ملابس قصيرة؟).. أقول لهم ملابس الفتيات ليست

قصيرة، إنما تفكيركم هو التافه».

واختتم مقطع الفيديو بقوله: «أقول للفتيات لا تشعرن بأنكن أضعف من الرجال، أنتن قادرات على الدفاع عن أنفسكن».