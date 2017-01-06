عضو جديد في الجهاز الهضمي البشري

أُعيد تصنيف جزء من الجهاز الهضمي للإنسان على أنه عضو، وذلك في أعقاب أبحاث بجامعة جامعة ليمريك الأيرلندية.

وساد في السابق اعتقاد بأن المساريق، التي تربط الأمعاء بالمعدة، مكونة من العديد من الأجزاء المنفصلة.

لكن الجراح جي كالفين كوفي، اكتشف أن للمساريق بنية واحدة.

وقال كوفي: «إن بحثه - المنشور في دورية (لانسيت) لأمراض الجهاز الهضمي والكبد - يمكن أن يؤدي إلى منطقة جديدة من العلوم، وفهم أفضل للأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي».

ويضم الجسم البشري حالياً 79 عضواً، وتم بالفعل تحديث كتاب غراي لطب التشريح، لتضاف إليه المساريق عضواً جديداً في جسد الإنسان.

ولكن هناك حاجة ملحة الآن إلى مزيد من البحث العلمي لاكتشاف ما يقوم به الجهاز الهضمي بدقة.

ويقول البروفيسور كوفي: «لدينا تشريح وبنية رئيسة، والخطوة التالية هي تحديد الوظيفة».