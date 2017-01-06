زفاف بلقيس.. عرس ألماسي في دبي

على إيقاع أربع زفات: سعودية ومغربية ومصرية ويمنية، قررت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، ورجل الأعمال السعودي، سلطان عبداللطيف، دخول القفص الذهبي، مثيرَين حركة إعلامية استثنائية، وشاغلَين الرأي العام وجمهور محبيهما، خصوصاً عشاق الأخبار «الطازجة» المتأهبين لاصطياد ما تيسر منها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي ألهبت أجواء «العرس الأسطوري» نيران ردود الأفعال على الإنترنت، وعلى مختلف منصات الصحافة المكتوبة والمرئية، استمتع العروسان بأجواء احتفالية استثنائية حضرها حشد فريد من المدعوين، حيث تمكنت النجمة بلقيس وزوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبداللطيف، من جمع عدد استثنائي من نجوم الفن والإعلام، وحتى من عشاقها ومتابعيها الذين تابعوا الحفل مباشرة مع جمهورها على صفحتها الرسمية الخاصة على «فيس بوك»، فحازت فيديوهات الحفل المباشر أكثر من 700 ألف مشاهدة، وهو رقم قياسي تعمدت بلقيس فتحي بشعبيتها المعروفة تسجيله من خلال نداء أوردته مباشرة لجمهورها، داعية إياه إلى متابعتها، مشيرة: «اللي يبي يتفرج في العرس بدون تقطيع عبر (فيس بوك لايف) يضيف صفحتي»، وأضافت «أتمنى ما أكون حرمتكم من شي.. عشانكم غاليين وأحبكم».. نداء لم يخذلها فيه جمهورها ولا محبوها الذين وحدوا صفوفهم وجهزوا عتاد شاشاتهم الذكية في انتظار المفاجأة.

• 700 ألف مشاهدة لفيديوهات العرس حتى الآن. • 24 ألف قطعة ألماس ومجوهرات على فستان العرس. • 1500 ساعة عمل على مدى 5 أشهر متواصلة.

لم تنتهِ المفاجآت التي خصصتها بلقيس لجمهورها في ليلة عمرها، فقد استهلتها بمفاجأة زفتها التي قدمها صوت الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، ووضع كلماتها سلطان المجلي، فيما أهدى لحنها للعروس، سفير الألحان فايز السعيد، بتوزيع من محمد صالح.

مفاجأة رد عنها صوت الفنان ماجد المهندس في الضفة المقابلة لزفة العروس، صادحاً بأغنية خاصة للعريس، فيما تخلل الحفل العديد من الفقرات الغنائية المرافقة، من بينها فقرة الفنانة السعودية وعد التي احتفت فيها بالعروسين.

وقد ضمت قائمة المدعوين عدداً كبيراً من كبار الشخصيات والنجوم الذين احتفلوا بزفاف الفنانة اليمنية إلى رجل الأعمال السعودي، في الوقت الذي اعتذر عدد من النجوم عن الحضور بسبب ارتباطاتهم الفنية، مثل الفنانة الإماراتية أحلام التي اعتذرت لبلقيس عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام» قائلة «رأيت صور فرحك يجننوا ما شاء الله، الله يسعدك ويهنيكي، وألف مبروك يا بنتي»، وأضافت: «معلش ماحضرتش الزفاف، لارتباطي بحفلات في نفس الميعاد».

حفل الزفاف الذي وصفه العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأنه أفخم حفل زفاف في الشرق الأوسط مع بداية عام 2017، بعد أن تجاوزت كلفة تجهيزاته أكثر من 10 ملايين درهم (3.7 ملايين دولار) حيث تم جلب الطاولات والمقاعد والكريستال من الكويت، فيما دخلت العروس إلى مكان الحفل عبر جسر تم تركيبه بشكل خاص فوق الماء بالقرب من نافورة دبي، بموافقة خاصة حصل عليها القائمون على الحفل مباشرة من إدارة البرج، وذلك قبل حفل الزفاف بأسبوعين، في الوقت الذي تم الاتفاق مع أفخم مصانع الشوكولاتة العالمية لتقديم منتجاتها بالحفل، إلى جانب بطاقات الدعوة الخاصة التي تم تصميمها وفق إجراءات أمنية إلكترونية خاصة للحضور، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي ضاعفت من تكاليف زفاف الفنانة في فندق أرماني ببرج خليفة.

وتألقت بلقيس بفستان من إبداع مصممة الأزياء السعودية تيما العابد، تم ترصيعه بنحو 24 ألف قطعة ألماس، إلى جانب مجموعة من المجوهرات التي صنعت خصيصاً لها، حيث استغرق إنهاؤه 1500 ساعة عمل على مدى خمسة أشهر متواصلة، فيما كان من المقرر أن ترتدي العروس فستانين أحدهما من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران، لكنها اكتفت بفستان واحد واستغنت عن ذيله الطويل بعد سقوطه في بداية الحفل، كما استغنت عن التاج الذي ظهرت به في بداية الحفل، أما العريس فارتدى الزي التقليدي السعودي في الجزء الأول من حفل الزفاف، ثم بدلة من «روبيرتو كفالي»، ليسافرا بعد الحفل إلى نيويورك لقضاء شهر عسل خيالي فاجأت خلاله الفنانة متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بإرسال العديد من المقاطع التي ترصد فرحتها، قائلة: «ترقبوني في 2017 بنجاحات جديدة وأشياء غير متوقعة ومفاجآت كثيرة أكثر من اللي شفتوها في عام 2016، أحبكم».