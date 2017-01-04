الجسمي وشيرين في «المجاز»

يستعد مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، في دورته الرابعة، التي تقام خلال الفترة من السادس إلى 14 الجاري، لاستضافة عدد من الأمسيات الفنية والفرق الموسيقية، التي ستقام في أربع وجهات مختلفة بالشارقة، هي: مسرح المجاز، وجزيرة العَلم، ومسرح القصباء، وواجهة المجاز المائية.

وينظم المهرجان مركز فرات قدوري للموسيقى، برعاية هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بمشاركة 24 فناناً، وفرق من 14 دولة عربية وأجنبية، على مدار تسعة أيام.

ويستضيف مسرح المجاز الفنان حسين الجسمي، والفنانة شيرين عبدالوهاب، في أولى أمسيات المهرجان، بعد غد.