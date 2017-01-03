ولادة 4 توائم في عامين مختلفين في كاليفورنيا

قالت وسائل إعلام محلية إن أربعة توائم ولدوا في عامين مختلفين خلال مطلع الأسبوع فيما احتفل آباء وأمهات في ولايتي أريزونا وكاليفورنيا بولادة أطفالهم في عامي 2016 و 2017.

ونقلت صحيفة سان دييجو يونيون تريبون عن متحدثة باسم مستشفى شارب ماري بيرش في سان دييجو القول إن سكارليت آني ولدت الساعة 11:56 دقيقة مساء عشية العام الجديد بينما خرجت شقيقتها فرجينيا روز إلى العالم في منتصف الليل.

ورفضت المتحدثة الكشف عن اسم عائلة الطفلتين بناء على طلب الوالدين احترام للخصوصية.

وفي جلينديل بأريزونا وضعت هولي شاي ابنها سوير الساعة 11:51 مساء يوم السبت في مستشفى مركز ثاندر بيرد الطبي بينما ولد شقيقه إيفريت الساعة 12:01 الأحد