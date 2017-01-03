تغيير أحرف لافتة "هوليوود" الشهيرة إلى "هوليوويد"!!

قام شخص لم تتعرف الشرطة الأميركية عليه حتى الآن بتغيير أحرف اللافتة المعلقة على تلة تطل على مركز السينما والتلفزيون في جنوب كاليفورنيا من "هوليوود" إلى "هوليوويد" تمجيدا لمخدر الماريغوانا الذي يطلق عليه "ويد".



واستيقظ السكان صباح الأمس ليجدوا اللافتة المنصوبة على التلة منذ عام 1923 وقد تحولت إلى "هوليوويد".

وقال السارجنت بروبرت بايان من إدارة شرطة لوس انجلوس في حديث هاتفي إن كاميرات المراقبة في المدينة التقطت صورا لشخص يرتدي ملابس سوداء في نحو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت غرينتش) تعتقد الشرطة إنه وراء تغيير أحرف اللافتة.

وقال بايان إن قماشا مشمعا (تاربولين) وُضع على حرفين لتبديلهما والحراس يدرسون كيفية إزالته.

وتابع أنه ليس هناك مشتبه بهم لكن هذا الشخص إذا ما ألقي القبض عليه قد يواجه اتهام بجنحة التعدي على ممتلكات عامة.

وأقر الناخبون في كاليفورنيا بسهولة قرارا بجعل تعاطي الماريغوانا للبالغين غير مجرم قانونيا في الثامن من نوفمبر رغم أن المخدر ظل محظورا في القانون الاتحادي الأميركي.