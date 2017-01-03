وفاة رسام «بامبي» عن عمر 106 أعوام

توفي الرسام الأميركي من أصل صيني، تايروس وونغ، الذي اشتهر بتقديم شخصية الغزالة الكرتونية «بامبي»، عن عمر ناهز 106 أعوام، حسب ما ذكر تقرير أخباري أمس. ونقل موقع «تشاينا راديو إنترناشونال» الإلكتروني الإخباري، عن بيان «متحف عائلة والت ديزني»، قوله عن وونغ: «لا يمكن المبالغة في تأثيره في

التكوين الفني لشخصية الرسوم المتحركة (بامبي)». وكان وونغ هاجر من الصين إلى الولايات المتحدة مع والده، بينما كان لايزال طفلاً.

وبعد دراسته كفنان، بدأ العمل مع شركة ديزني في عام 1938، ولم يعمل وونغ مع «ديزني» سوى ثلاثة أعوام، ثم انتقل في ما بعد إلى شركة «وارنر براذرز»، كما كان يقوم على الجانب الآخر بتصميم بطاقات معايدة لشركة «هولمارك».