العنف ينتشر كالعدوى بين الأصدقاء

رجحت دراسة جديدة أن يكون لدى المراهقين الذين يمارسون أنشطة عنيفة، أصدقاء مباشرون أو غير مباشرين يتسمون بالعنف. وقال براد بوشمان، كبير الباحثين في الدراسة: «الأفعال العنيفة تنتقل عبر الشبكات الاجتماعية، وتنتشر كالعدوى من شخص إلى آخر».

وعكف بوشمان على تحليل مقابلات ترجع إلى تسعينات القرن الماضي، مع قرابة 6000 طالب أميركي من المراهقين.

وخلصت الدراسة إلى أن من كان لديهم صديق ألحق الأذى الشديد بأحد، كانوا أكثر عرضة بنسبة 83% لأن يقولوا إنهم ألحقوا الأذى بأحد، مقارنة بالطلاب الذين لم يؤذِ أصدقاؤهم أحداً.

وأضافت أنه إذا أشهر الصديق سلاحاً في وجه أحد، فإن المراهقين كانوا أكثر عرضة بنسبة 40% لإشهار السلاح، وإذا تورط الصديق في عراك عنيف، فإن الطلاب كانوا أكثر عرضة بنسبة 48%، للتورط هم أيضاً في عراك عنيف.