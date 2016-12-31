نانسي عجرم تحيي أولى فعاليات رأس السنة في القرية العالمية



شهدت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ليلة حافلة بالفرح والطرب خلال استضافتها للنجمة نانسي عجرم ضمن احتفالاتها بليلة رأس السنة، التي انطلقت مساء أمس،. وتوافد الآلاف من ضيوف الوجهة على المسرح الثقافي الرئيسي منذ افتتاح بوابات الوجهة بإنتظار لقاء نجمتهم المفضلة.

وتألقت النجمة نانسي عجرم بإطلالتها الساحرة التي خطفت الأنظار لحظة صعودها على المسرح الثقافي الرئيسي، حيث استقبلها جمهورها بحفاوة شديدة وبالهتاف والتصفيق ومشاركتها الغناء.

وأطربت النجمة نانسي عجرم محبيها بصوتها العذب عبر غناء باقة من روائع أعمالها القديمة والجديدة مثل سحر عيونو ومعقول الغرام، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من الجماهير اللذين راحوا يرددون معها كلمات الأغاني وسط أجواء مفعمة بالفرح والطرب.

وتقام ليالي حفلات القرية العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع كل يوم جمعة في تمام الساعة 9 مساءً، وتستمر حتى نهاية الموسم الذي يختتم فعالياته في 8 أبريل 2017، ويشارك فيها كوكبة من نجوم الغناء والموسيقيين العرب والعالميين، ويأتي حضور جميع الحفلات متضمناً في قيمة تذاكر الدخول إلى القرية العالمية دون رسوم إضافية.