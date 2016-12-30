«دبي باركس آند ريزورتس» تستقبل العام الجديد بفعاليات متنوعة

تحتفل «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط، «بليلة رأس السنة الجديدة، بفعاليات مذهلة يتوجها العد التنازلي، الذي يقام بدءاً من الساعة 9:00 مساءً داخل متنزه «بوليوود باركس دبي»، أمام مسرح «راج محل» الرائع، وذلك وسط أجواء احتفالية لا مثيل لها، تشمل موسيقى حية، وعروضاً ترفيهية مميزة، وفعاليات عائلية ممتعة، فضلاً عن الألعاب النارية المدهشة التي ستزين سماء الوجهة الترفيهية.

وتتاح المشاركة في هذه الاحتفالات مجاناً لجميع الأشخاص من حاملي تذكرة الدخول اليومية أو السنوية لمتنزهات «بوليوود باركس دبي»، «موشنجيت دبي» أو «ليجولاند دبي».

ويحيي حفل «دبي باركس آند ريزورتس» «دي جيه جاي» في متنزه « بوليوود باركس دبي»، حيث سيقدم موسيقى حية طوال ليلة رأس السنة، ومن المتوقع أن تشهد أعداداً كبيرة من الزوار المحتفلين بقدوم العام الجديد، وسط أجواء حافلة بالتسلية والمرح، حيث سيحظى الزوار من كل الأعمار بفرصة فريدة لمقابلة شخصيات الوجهة الترفيهية الشهيرة المفضلة لديهم، بما فيها أبطال الإثارة في «بوليوود باركس دبي» وشخصيات «موشينجيت دبي» الشهيرة مثل السنافر، إضافة إلى شخصيات الليجو من«ليجولاند دبي». إضافة إلى ذلك، ستستقبل جميع ألعاب الركوب، والوجهات الترفيهية، والمطاعم، والمتاجر في متنزه «بوليوود باركس دبي» الزوار حتى الساعة 2:00 صباحاً، فيما تتوافر تشكيلة خاصة من المأكولات والمشروبات في المطعم العصري «روك اون» بالقرب من «بوليوود باركس دبي» من الساعة 10 مساءً حتى الثالثة صباحاً. وسيتم تتويج احتفالات رأس السنة بفعالية مميزة تشهد عداً تنازلياً أمام مسرح «راج محل»، يتبعه إطلاق الألعاب النارية الحافلة بالألوان في منتصف الليل ترحيباً بالعام الجديد.

وقال المدير التنفيذي لعمليات تشغيل المتنزهات في «دي إكس بي إنترتينمينتس»، ستانفورد بينتو، الشركة المالكة لـ«دبي باركس آند ريزورتس»: تعتبر هذه الفعالية أول فعالية احتفالية برأس السنة في «دبي باركس آند ريزورتس»، ولذلك سنقدم تجربة مذهلة لجميع الزوار بهذه المناسبة.