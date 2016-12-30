«دبي للإعلام» تواكب احتفالات الألعاب النارية في دبي والعالم

في إطار سعيها الدائم وحرصها المتواصل على مواكبة أهم الفعاليات والمهرجانات التي تقام في دبي وبقية إمارات الدولة، أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن نقلها المباشر والحصري لاحتفالات الألعاب النارية بمناسبة العام الجديد 2017، ليلة السبت 31 ديسمبر على قناة سما دبي، وتلفزيون دبي، على أن تنضم لاحقاً قناة دبي، وذلك عبر مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة على الهواء مباشرة من برج خليفة ومواقع عدة في إمارة دبي، فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بهذه المناسبة من عدد من العواصم والمدن العالمية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، أنه سيتم توفير النقل المباشر لاحتفالات الألعاب النارية والعام الجديد من برج خليفة إلى أكثر من 145 دولة من مختلف القنوات المحلية والعربية والعالمية. كما ستقوم مؤسسة دبي للإعلام بتقديم خدمة جديدة، تتمثل في نقل وقائع الاحتفال من برج خليفة، ولتشارك العالم احتفالاته التي ستبدأ من عدد من المدن العالمية في أستراليا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، وليشاهد العالم عروض الألعاب النارية التي ستسطع في سماء لؤلؤة الخليج/‏‏‏ دبي، وليكون العالم في عده التنازلي جاهزاً لاستقبال صبيحة العام الجديد من دولة الإمارات العربية المتحدة.

بث مباشر وأشار المنصوري إلى أن مؤسسة دبي للإعلام ستوسع تغطيتها لهذه الاحتفالات من خلال البث المباشر من استديوهات المؤسسة من موقع الحدث بالقرب من برج خليفة، من تقديم عبدالله إسماعيل وديالا مكي، إضافة إلى النقل المباشر من منطقة برج خليفة، وبرج العرب، ومنطقة نخلة جميرا، وزعبيل سراي، والقناة المائية، ومنطقة وسط مدينة دبي، وعدد من الأماكن والمواقع المختارة.

وسيكون باستطاعة تلك القنوات مشاركة دولة الإمارات في نقل هذا الحدث العالمي، عبر إرسال خاص وفّرته المؤسسة، بالتعاون مع مركز الأخبار ليشاهده ملايين البشر عبر العالم، وذلك من خلال جهود فرق عمل الشبكة، وما يزيد على 250 إعلامياً فيها باستخدام أعلى التقنيات الفنية العالمية، وحجز 29 كاميرا وثلاث طائرة عمودية وتسع عربات نقل لنقل احتفالات الألعاب النارية من برج خليفة، وبرج العرب، ونخلة جميرا، وزعبيل سراي، والقناة المائية، وأنحاء متعددة في مدينة دبي.

أما بالنسبة إلى متابعي قنوات مؤسسة دبي للإعلام عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد أعلنت إدارة الإعلام الرقمي مواكبتها وتغطيتها الرقمية لاحتفالات الألعاب النارية بمناسبة العام الجديد 2017، وذلك من خلال شبكة المراسلين في مواقع الحدث، والوسم الرسمي لاحتفالات الألعاب النارية (@mydubainewyear)، وحسابات المؤسسة الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي، حيث سيتم للمرة الأولى البث الحي والمباشر لهذه الاحتفالات على «تويتر»، عبر حساب تلفزيون دبي (https:/‏‏‏/‏‏‏twitter.com/‏‏‏dubaitv)، ومن خلال حساب (آوان) على «فيس بوك»: (https:/‏‏‏/‏‏‏www.facebook.com/‏‏‏OnAwaan/‏‏‏)، كما يمكن للجمهور متابعة الاحتفالات من خلال حساب تلفزيون دبي على «يوتيوب» من خلال الرابط (https:/‏‏‏/‏‏‏www.youtube.com/‏‏‏Dubaitv/‏‏‏)، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني لموقع (آوان) من خلال الرابط (http:/‏‏‏/‏‏‏www.awaan.ae/‏‏‏)، وعبر التطبيق الخاص على الهواتف الذكية، إلى جانب التفاعل مع مواقع المؤسسة وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتغذية الصفحات الإلكترونية بالأخبار التفاعلية من منصات التواصل الاجتماعي.