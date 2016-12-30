هوليوود تفقد إحدى نجمات عصرها الذهبي

توفيت الممثلة الأميركية ديبي رينولدز (84 عاماً) إثر إصابتها بجلطة، أول من أمس، بعد ساعات فقط من رحيل ابنتها كاري فيشر، إثر أزمة قلبية. وأعلن وفاة رينولدز، التي كانت واحدة من نجمات العصر الذهبي لهوليوود، موقع أخبار المشاهير الإلكتروني «تي إم زد». ونقل الموقع عن ابنها، تود فيشر، أنها أصيبت بجلطة في منزله.

وأكد الموقع الإلكتروني أن رينولدز صُدمت بوفاة ابنتها، كاري فيشر، التي توفيت عن 60 عاماً.

وكانت رينولدز كتبت رسالة قصيرة في صفحتها على «فيس بوك»، أول من أمس، وقالت «شكراً لكل الذين قدروا مواهب ابنتي العزيزة، وإنني ممتنة لكم لصلواتكم وأفكاركم»، ووقعت الرسالة باسم «والدة كاري». وديبي رينولدز كانت واحدة من آخر نجمات العصر الذهبي لهوليوود اللواتي مازلن على قيد الحياة. ومن أشهر الأفلام التي لعبت أدواراً فيها «سينغينغ إن ذي رين» (1952) و«ملكة كولورادو» الذي منحت في 1965 جائزة أوسكار تقديراً لأدائها فيه.