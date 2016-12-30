إعلان خاطئ عن وفاة بريتني سبيرز

صدمة كبيرة عاشها جمهور نجمة الغناء، بريتني سبيرز، عندما نشر حساب شركة الإنتاج الفني العالمية «سوني ميوزك» تغريدات على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وجاء فيها «الفقيدة بريتني سبيرز 1981 - 2016».

وتابعت التغريدة: «توفيت بريتني سبيرز جراء حادث! وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بعد قليل».

وسرعان ما حذفت الشركة التغريدات التي تناولت هذه المزاعم، مستبدلة إياها بتوضيح جاء فيه: «تعرض حساب (سوني ميوزك) على (تويتر) للاختراق، لكننا تداركنا الأمر»، وأضافت الشركة: «تعتذر (سوني ميوزك) لبريتني سبيرز وجمهورها عن أي اضطراب تسببت فيه». ونشرت نجمة الغناء صوراً لها، يوم الأحد الماضي، مع طفلها أثناء التنزه بزي مموه اللون.

وقال مدير أعمال بريتني، آدام ليبر: «هناك مهرجون على الإنترنت ظهروا على مدار السنوات القليلة الماضية، ونشروا مزاعم مماثلة عن موتها، لكن ذلك لم يحدث من قبل على حساب (تويتر) الرسمي لـ(سوني ميوزك)». وكانت إذاعة تكساس قد بثت عام 2001 أنباء عن مقتل سبيرز وصديقها جاستن تيمبرلايك في حادث سير.