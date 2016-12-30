موت أكبر باندا في العالم

كشف تقرير إخباري عن وفاة أكبر دب باندا ذكر في العالم، عن عمر ناهز 31 عاماً، في إقليم سيتشوان الواقع في جنوب غرب الصين.

وأفاد موقع «تشاينا راديو إنترناشونال» الإلكتروني الإخباري بأن الدب «بان بان» توفي، فجر أول من أمس، حيث يتم حالياً إجراء عملية تشريح لجثته للوقوف على أسباب الوفاة، على الرغم من عدم الشك في وجود أي شبهة تحيط بالوفاة.

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري عن تان تشنيجبين، وهو حارس في قاعدة دوجيانجيان، التابعة لمركز حماية وأبحاث الباندا، العملاقة الصينية، أن «عمر (بان بان) يوازي نحو 100 عام بشري، إلا أنه كان يعيش مصاباً بالسرطان وتدهورت صحته خلال الأيام الثلاثة الماضية»، مضيفاً: «لقد فقد الوعي».