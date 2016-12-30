«نيويورك تايمز» تتجاوز 100 مليون مشاهدة على «فيس بوك لايف»

قالت الشركة المالكة لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن الشؤون السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية ومقابلات مع مشاهير، أسهمت في تسجيل أكثر من 100 مليون مشاهدة على خدمة الفيديو «فيس بوك لايف».

وكان موقع «فيس بوك» دشن منصته للبث المباشر في أغسطس 2015. واستخدمت «نيويورك تايمز»، «فيس بوك لايف» لعرض موادها الصحافية على أمل الوصول لمشتركين محتملين، نظراً إلى اعتماد الشركة بشدة على الخدمات الرقمية لزيادة الإيرادات.

وقالت منافذ إعلامية عدة إن «فيس بوك» تدفع لشركات إعلامية محددة لإنتاج مقاطع فيديو مباشرة خلال عام، وذلك من مارس 2016 وحتى مارس 2017.