وسامة أرشد خان تفتح أمامه أبواب الشهرة

يعتزم بائع شاي وسيم في باكستان، بعد أن حظي بإعجاب كبير بعد انتشار صورته على الإنترنت، للتحول إلى عالم الفن وبداية مشواره ممثلاً سينمائياً، بحسب ما أكده مدير أعماله. وكان أرشد خان، الذي يتردد أنه يبلغ من العمر 18 عاماً، تصدر عناوين الأخبار في أنحاء باكستان ودولة الهند المجاورة، في أكتوبر الماضي، بعدما قامت مصورة بالتقاط صورة له بينما كانت تتجول في أحد أسواق إسلام آباد، ثم نشرتها على «إنستغرام».

ثم غمرت صوره مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التعليقات التي تشبّهه بنجوم بوليوود، كما انهالت عليه العروض من كبرى العلامات التجارية في البلاد، للعمل موديلاً (عارض) لأزيائها.

وقال مالك فهيم، مدير أعمال النجم الصاعد، «لقد وقّع خان عقد فيلم، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في يناير المقبل». وأوضح فهيم أن خان سينتقل إلى دبي يناير المقبل لتصوير الفيلم.