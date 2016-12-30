استياء من فرض إيران قيوداً على «صراع القبائل»

فرضت إيران قيوداً على ممارسة لعبة واسعة الانتشار على الهواتف المحمولة تسمى «صراع القبائل» ما تسبب في استياء كبير بسبب شعبيتها.

واستندت لجنة حكومية فرضت القيود إلى تقرير من أخصائيين في علم النفس، قالوا فيه إن اللعبة تشجع على العنف و«الصراعات القبلية»، وحذرت اللجنة من أن اللعبة قد تؤثر في الحياة العائلية لو أدمن عليها المراهقون.

وتبين من إحصاءات جمعت خلال العام الجاري أن 64% من هواة الألعاب الإلكترونية في إيران يلعبون هذه اللعبة. وكانت إيران قد حظرت بعض ألعاب الفيديو في السابق، ففي شهر أغسطس الماضي حظرت الوصول إلى لعبة «بوكيمون غو»، يذكر أن لعبة «صراع القبائل» التي صممتها شركة «سوبر سل» الفنلندية انتشرت بشكل واسع. وقد أعلنت الشركة المصممة للعبة هذا العام أن 100 مليون شخص شاركوا في اللعبة.