توقيف سفاح بعد 20 عاماً على جرائمه

أوقفت السلطات الأسترالية رجلاً متهماً بقتل شابتين قبل عشرين عاماً والاعتداء على غيرهما ووجهت إليه الاتهام، في واحدة من أقدم قضايا الجرائم المتسلسلة في البلاد.



وبين العامين 1996 و1997، أثار فقدان أثر ثلاث نساء في كليرمونت إحدى الضواحي الراقية لبيرث، صدمة عمت كل أستراليا.

وأجرت الشرطة تحقيقات تتبعت فيها عدداً كبيراً من الفرضيات، وانتهت بعد عشرين عاماً إلى توقيف برادلي إدواردز، البالغ من العمر 48 عاماً، من منزله في بيرث.

ووجهت إليه التهم بقتل الشابتين، بحسب الشرطة.

ولم توجه إليه تهمة قتل الشابة الثالثة التي لم يعثر إلى الآن على جثتها.

وتقول الشرطة إن إدواردز نفذ جرائمه منفرداً، وتشتبه في أنه أقدم أيضاً على الاعتداء على امرأتين أخريين.

وقد أوقفته على ذمة التحقيق على أن يمثل أمام القضاء في الحادي عشر من يناير المقبل.

وقال كارل أوكالاغان مفوض الشرطة المحلية إنه التحقيق الأطول والأكثر تعقيداً في تاريخ ولاية غرب أستراليا.

وأضاف أن مئات من ضباط الشرطة عملوا على هذه القضية على مدى عشرين عاماً.