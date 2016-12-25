ديناصور وديع بسمة فريدة

ديناصور صغير ومهادن كان يركض في أنحاء شمال غرب الصين قبل 160 مليون عام، كانت له سمة فريدة لم ترصد من قبل في أي ديناصور آخر أو أي كائن في عصور ما قبل التاريخ.. إنه ولد بأسنان لكنه أصبح بلا أسنان مع وصوله إلى مرحلة البلوغ. وقال العلماء إن «حفريات لـ19 فرداً من نوع من الديناصورات يعرف باسم (ليموسورس) تراوح أعمارها بين عام و10 أعوام، أظهرت أن الصغار كان لديها أسنان صغيرة وحادة، لكن البالغين أصبح منقارهم بلا أسنان». وتلك المجموعة التي عثر على حفرياتها في إقليم شينجيانغ أصبحت في ما يبدو عاجزة عن الحركة، بعد أن حوصرت في حفرة طينية وماتت. ونادراً ما عثر العلماء على حفريات لنوع من الديناصورات تراوح من الصغار إلى البالغين، وهي سلسلة تكشف عن تغيرات تشريحية متنوّعة تظهر أثناء نمو الديناصورات لحين البلوغ.