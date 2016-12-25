الإمارات اليوم

60 عاماً عمر كاري فيشر

نوبة قلبية تصيب أميرة «حرب النجوم»

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(FILES) This file photo taken on December 16, 2015 shows US actress Carrie Fisher attending the opening of the European Premiere of "Star Wars: The Force Awakens" in central London. Fisher suffered a massive heart attack on December 23, 2016, on an airplane, according to Gossip website TMZ. It reported that the 60-year-old "Star Wars" actress was flying from London to Los Angeles when she suffered cardiac arrest, and was given cardiopulmonary resuscitation by an emergency services worker on board. / AFP / JUSTIN TALLIS

نقلت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» عن مسؤولين في إدارة الطوارئ، أن الممثلة الأميركية كاري فيشر، أصيبت بنوبة قلبية، أول من أمس، خلال رحلة على طائرة كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، وتم الإسراع بنقلها وهي في حالة حرجة إلى مستشفى بعد هبوط الطائرة.

وكانت فيشر (60 عاماً) تقوم بجولة للترويج لكتاب جديد، وتشتهر فيشر بدور الأميرة ليا في سلسلة أفلام «ستار وورز»، أو (حرب النجوم).

وأورد أيضاً موقع «تي.إم.زي» المعني بأخبار المشاهير على الإنترنت، وكذلك وسائل إعلام أخرى أن «فيشر أصيبت بنوبة قلبية على الطائرة قبل وصولها إلى مطار لوس أنجلوس الدولي».

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أن «طاقماً طبياً من إدارة الطوارئ انتظر رحلة قادمة في المطار لعلاج مريض أو مريضة من نوبة قلبية، حيث قدم الفريق مساعدة متقدمة منقذة لحياة للمريض أو المريضة قبل نقله إلى المستشفى».

 


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