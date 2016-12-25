بابا نويل الروسي.. في تراجع

ذكرت صحيفة محلية أن «ديد موروز»، أو «بابا نويل الروسي»، بدأ يشعر بوطأة الوضع الاقتصادي المتغير في البلاد. وأضافت صحيفة «إزفيستيا» الروسية أن عمليات الحجز لشخصية «بابا نويل الروسي» تراجعت بشكل كبير هذا العام، مقارنة بعام 2015. وتابعت الصحيفة أن سبب التراجع هو تقليص بنسبة 6ر5% في الدخل الحقيقي الروسي. وفي الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن منظمي الاحتفال بالعام الجديد قولهم إن طلبات العمل كـ«بابا نويل» في روسيا آخذة في الارتفاع. وعلى غرار «بابا نويل»، أو «سانتا كلوز» في الغرب، يشتهر «ديد موروز» بتقديم هدايا للأطفال، لكن يعمل بالاساس في عشية العام الجديد. والحصول على وظيفة خلال موسم العطلات، مثل العمل كـ«ديد موروز» والترجمة الحرفية هي «الرجل العجوز» في روسيا، أمر مرغوب فيه بشكل كبير، إذ إن الأجر يكون جيداً. وذكرت الصحيفة أنه في موسكو يمكن أن يحصل أي شخص يقوم بهذا الدور على 2000 روبل (33 دولاراً) مقابل حجز هذا الدور.