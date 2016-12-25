رحيل رائد الفضاء وعالم المناخ بيرز سيلرز

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) على موقعها على الإنترنت: «إن رائد الفضاء وعالم المناخ بريطاني المولد، بيرز سيلرز، توفي بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس، عن عمر يناهز 61 عاماً، أول من أمس، في هيوستن بتكساس في الولايات المتحدة».

وكان سيلرز نائب مدير إدارة العلوم والاستكشاف ومدير قسم علوم الأرض بالإنابة في مركز جودارد سبيس فلايت في «ناسا»، واشتهر بدفاعه عن سياسات مواجهة التغيّر المناخي.

وأدى نجم هوليوود والناشط المدافع عن البيئة، ليوناردو دي كابريو، دور سيلرز في فيلمه الوثائقي «قبل الفيضان» ،حول تأثيرات زيادة دفء الأرض، الذي صدر قبل شهرين.

وكتب سيلرز مقالاً بليغاً حول الحالة الهشة لمناخ الأرض، وتشخيص إصابته بسرطان البنكرياس في قسم مقالات الرأي في «نيويورك تايمز» في يناير الماضي، وشدد على أن «التغيّر المناخي شيء حقيقي»، ودعا إلى إجراءات لوقفه.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قد ألمح إلى أن تغيّر المناخ خدعة، وأثار احتمال سحب التأييد الأميركي لاتفاق عالمي جديد لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ويعتقد بعض العلماء أن «الاحتباس الحراري مسؤول عن زيادة مناسيب المياه في البحار، وزيادة موجات الجفاف والعواصف».