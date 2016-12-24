إنزال راكب من طائرة لتهجمه على إيفانكا ترامب

ذكر موقع «تي.إم.زي»، المتخصص في أخبار المشاهير، أن طاقم طائرة تابعة لشركة «جيت بلو» أنزل راكباً من الطائرة في مطار جون إف. كنيدي الدولي في نيويورك، أمس، بعد تهجمه لفظياً على إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وقال الموقع إن الطاقم اصطحب الرجل إلى خارج الطائرة قبل إقلاعها، بعد أن صاح في وجه إيفانكا. وذكر تقرير في محطة «إيه.بي.سي نيوز» عن الواقعة أن إيفانكا كانت في طريقها إلى هاواي لقضاء عطلة مع عائلتها. وقال إن الراكب قال لإيفانكا «والدك يدمر بلدنا»، ثم تابع قائلاً «لِمَ هي على متن رحلتنا؟ يجب أن تستخدم طائرة خاصة».