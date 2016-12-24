«أمنية» تحقق أحلام 18 طفلاً في رأس الخيمة

أشاد المشاركون في فاعليات مخيم العافية الثالث للأطفال المصابين بالأمراض المزمنة في رأس الخيمة، الذي ضم 68 طفلاً مصاباً بمختلف الأمراض السرطانية والسكر والصرع، بالمبادرة السنوية الاجتماعية الرائدة لمؤسسة «تحقيق أمنية»، برعاية قرينة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيسة الفخرية للمؤسسة، في تحقيق أمنيات الأطفال على مستوى الدولة والعالم العربي، وإسهامها في إدخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال المرضى وأسرهم. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة «تحقيق أمنية» في رأس الخيمة، أول من أمس، وتم خلاله الإعلام بتحقيق أمنية 18 طفلاً مواطناً ومقيماً في الدولة. وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة «حققت المؤسسة منذ تأسيسها أكثر من 2200 أمنية، ويعاني هؤلاء الأطفال أمراضاً مختلفة تهدد حياتهم، كأمراض السرطان بأنواعها، والفشل الكلوي، والثلاسيميا، وتكسر الدم، والصرع، وغيرها من الأمراض المستعصية». وقال المشرف العام على المخيم، الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن، إن هذه التجربة هي الثالثة بالنسبة للأطفال المصابين بأنواع مختلفة من أنواع السرطان، وتهدف إلى تطوير سلوكهم في ما يتعلق بحالاتهم المرضية، إضافة إلى الدعم النفسي لهذه الفئة، حيث يتشارك الأطفال تجاربهم، كونهم مصابين بحالات متقاربة، ما يعزز هدف المخيم التوعوي والصحي والترفيهي.