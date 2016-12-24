صرخة توم كروز في «المومياء» نغمة هاتف

تحوّلت صرخة الممثل الأميركي توم كروز في فيلمه الجديد «المومياء» إلى نغمة رنين للهاتف، وذلك بعد انتشارها بسبب خطأ تقني في الإعلان الترويجي للفيلم.

ولم يتضمن الإعلان، الذي أنتجته شركة «يونيفرسال بيكتشرز» بغرض بثه في دور السينما ذات تقنية «آيماكس»، كل ملفات الصوت. لذا، لم يسمع فيه سوى صرخات من كروز والنجمة أنابيل واليس. وتم تداول هذه الصرخات على نطاق واسع، وتحولت إلى نغمة رنين هاتف، وفقاً لما رصده موقعThe DailyDot الإخباري الإلكتروني.

وبعد اكتشاف «يونيفرسال بيكتشرز وآيماكس» هذا الخطأ، حُذف الفيديو من على موقع «يوتيوب»، لكن بعد أن حمله بعض المستخدمين. ويوجد المقطع حالياً على صفحته الخاصة على موقع ريديت، ويمكن تحميله على خدمة دروبوكس، كنغمة رنين مدتها خمس ثوانٍ، وتسمى «Tom yell». ومن المقرر عرض فيلم المومياء في دور السينما في التاسع من يونيو المقبل.