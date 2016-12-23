«دبي للتسوق2017».. «تسوق اربح احتفل»

بدأت دبي رسمياً العد التنازلي لانطلاق مهرجان دبي للتسوق بنسخته الـ22، ومع تبقي أربعة أيام فقط على انطلاق الدورة الجديدة، يترقب ملايين المتسوقين اليوم الافتتاحي للمهرجان الحافل بالفعاليات المذهلة وتجارب التسوق المميزة.

ويشهد المهرجان عودة السحوبات الرائعة وفرص الفوز بالعديد من الجوائز المذهلة، التي تتضمن: عرض «12 ساعة تسوق حصرية» مع بداية السنة الجديدة تنظمها مجموعة ماجد الفطيم العقارية في مراكزها التجارية العديدة في أنحاء دبي، وتقدم المحال التجارية خلاله خصومات حصرية تصل نسبتها إلى 90% لمدة 12 ساعة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بقسائم تسوق تبلغ قيمتها 50 ألف درهم، سحوبات «إنفينيتي» الكبرى، إضافة إلى سحوبات نيسان الكبرى، وسحوبات الذهب والمجووهرات، وعروض تسوق واربح جوائز بمليون درهم تقدمها مراكز التسوق.

كما يقدم العديد من مراكز التسوق في دبي، خلال حدث المهرجان، حملات وعروضاً ترويجية تتيح الفرصة أمام المتسوقين للحصول على تجربة تسوق مميزة ترتكز على أسعار مخفضة على مختلف أنواع البضائع وجوائز قيمة تتنوع بين السيارات الفاخرة والمبالغ النقدية والقطع الذهبية.

كما تشهد دبي خلال فترة المهرجان استعراضات مذهلة للألعاب النارية التي تزين سماء المدينة، وتتواصل طوال شهر يناير مساء كل خميس وجمعة وسبت.

ويلبي المهرجان رغبة الباحثين عن تجربة تسوق بأسلوب فريد ومميز، ويعود «السوق الموسمي»، في عامه الرابع على التوالي، إلى منطقة برج بارك قرب برج خليفة، ويسعى «السوق الموسمي» إلى دعم المصممين الناشئين، من المقيمين في الدولة ودول المنطقة، وتوفير فرصة استعراض مواهبهم وتصاميمهم أمام المتسوقين ضمن إحدى أهم مناطق التسوق في دبي.

وبالإضافة إلى ذلك تعود واحة السجاد والفنون، التي تعد من أولى الفعاليات المرافقة لمهرجان دبي للتسوق، وتعرض للزوار والمتسوقين مجموعة من السجاد اليدوي النادر والفاخر، الفريد بتصاميمه المميزة التي أبدعها صانعون ينتمون للعديد من الدول المختلفة.

وتحتل فعاليات الجمال والعطور مجدداً موقعاً رئيساً طوال أيام المهرجان، مع مجموعة واسعة من الفعاليات، منها «واحة الجمال» في دبي مول، التي توفر للمتسوقين تجربة متجددة تجمع بين العروض الحصرية وإطلاق المنتجات، فضلاً عن جلسات الجمال مع أشهر المؤثرين في هذا المجال.

ولمحبي الأزياء والترفيه، يمزج «عرض الأزياء الموسيقي» ما بين فعاليات الأزياء والترفيه عن طريق عرض أزياء مصحوب بأداء موسيقي يقدمه أحد المشاهير العالميين، فيما تجمع فعالية «فاشن إكسبريس» بين عروض أسلوب «الفلاش موب» وعنصر مفاجأة الجمهور في تقديم هذه العروض، وذلك بهدف توفير فعالية حصرية لزوار المحال التجارية، كما يشهد المهرجان فعالية «عروض الأزياء المتجولة»، وهي سلسلة من عروض الأزياء الحقيقية التي تقام في مواقع مختلفة في المدينة جزءاً من روائع الموضة والأزياء.