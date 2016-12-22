حريق هائل في اليابان

اندلع حريق هائل، اليوم، في مدينة ايتوغاوا في اقليم نيغاتا بشمال غرب اليابان، ألحق خسائر في حوالى خمسين مبنى لكنه لم يؤد الى سقوط ضحايا، كما أعلنت أجهزة الاغاثة.

وقال مسؤول في فرق الاطفاء لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "حاليا عمليات الاطفاء مستمرة وحوالى خمسين منزلا تضرر" خلال اقل من خمس ساعات.

وأصيبت سيدتان في الأربعين من العمر بجروح طفيفة.

وأرسلت 17 شاحنة اطفاء إلى المكان بينما صدر امر باجلاء 586 شخصاً من المناطق المحيطة بالحريق.

واندلع الحريق حوالى الساعة 10,30 "01,30 ت غ" في مطعم صيني وامتد الى اجنحة ومبان أخرى. ومعظم البيوت اليابانية مبنية من خشب وان كانت مكسية من الخارج بالحجر.

وطلب حاكم المنطقة ريويشي يونياما من الحكومة تدخل القوات البرية للدفاع الذاتي "سلاح البر الياباني" التي توجهت إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.