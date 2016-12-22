مغني بوب يساعد في السيطرة على مسافر «فوضوي»

قال المغني الأميركي، ريتشارد ماركس، إنه ساعد في شلّ حركة مسافر «فوضوي» و«خطير» افتعل شجاراً مطولاً وعنيفاً على متن رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الكورية من فيتنام إلى كوريا الجنوبية.

وأضاف (ماركس)، عبر حسابه على «تويتر»، أنه حاول مع ركاب آخرين وطاقم الطائرة شلّ حركة المسافر غير المنضبط، من خلال ربطه بالحبال أثناء الرحلة الجوية، أول من أمس، وتابع: «هاجم المسافر، الذي يجلس إلى جانبنا، المسافرين والطاقم.. والطاقم غير مدرب جيداً على الإطلاق».

وكان ماركس في فيتنام ليغني في حفل بمناسبة عيد الميلاد في دار أوبرا هانوي.

وأظهرت صور نشرتها زوجة ماركس، ديزي فوينتيس، عبر حسابها على مواقع «إنستغرام»، (ماركس) وأفراداً في الطاقم يمسكون برجل يرتدي نظارات ذات إطار سميك. وظهر في إحدى هذه الصور فرد في طاقم الطائرة وهو يوجه عصا للصعق بالكهرباء صوب الرجل.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الكورية إنه تم تسليم الرجل إلى الشرطة في مطار أنشيون في كوريا الجنوبية، وأضاف «حدثت الواقعة بعد ساعة و40 دقيقة من الإقلاع.. يبدو أن المسافر شرب الخمر مع وجبته».