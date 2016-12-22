جوان بيز في «الصالة الفخرية للروك»

أعلن متحف «الصالة الفخرية للروك آند رول»، ومقره مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية، أول من أمس، عن ضم المطربة الشعبية جوان بيز وفرقة موسيقى الجرونج «بيرل جام»، ومغني الراب الراحل توباك شاكور إلى لائحة المطربين المكرّمين لعام 2017.

وشملت اللائحة فرق «إليكتريك لايت أوركسترا» و«جورني» وفرقة «يس»، إحدى الفرق الرائدة في عزف موسيقى بروج روك. ومن المقرر أن يتم تكريم المنتج نايل رودجرز، المشهور بعمله مع فنانين، مثل ديفيد باوي وديانا روس، وإعلانه «مبتكراً صوتياً».

يشار إلى أن نحو 900 فنان ومؤرخ وأعضاء في قطاع الموسيقى هم من يحددون المرشحين للحصول على هذا التكريم، الذي من المقرر أن يقام في السابع من أبريل المقبل في نيويورك.