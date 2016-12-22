«الباندا» وفرق استعراضية في واجهة المجاز

يواصل مهرجان الشتاء، الذي انطلق في 15 الجاري، ويستمر حتى السابع من يناير المقبل في واجهة المجاز المائية في الشارقة، تنظيم فعالياته الترفيهية، إذ يستقبل خلال اليوم وغداً مجموعة من الفرق المتجولة والاستعراضية، التي تقدم باقة من العروض لزوار المهرجان وسط أجواء شتوية.

ويستضيف المهرجان اليوم، فرقة «الثنائي الإيمائي»، و«سائق الدراجة الهوائية»، الذي يقدّم مجموعة من ألعاب الخفة والحركة بين ردهات المهرجان.

ويعرض المهرجان غداً فرقة «تجوّل الباندا»، وهي مجموعة مكونة من 14 فناناً استعراضياً، يرتدون لباس دب الباندا، يتجولون بين ردهات المهرجان ليدخلوا الفرح في قلوب الجمهور.