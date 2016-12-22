«جميرا» تستقبل 2017 بـ 4216 وحدة ألعاب نارية

أعدّت «مجموعة جميرا» باقة من الأنشطة المتنوعة احتفالاً بقدوم العام الجديد في دبي.

وكشفت المجموعة عن أن احتفالات العام الجديد ستتميز بعرض يتضمن 4216 وحدة ألعاب نارية تضيء سماء دبي، وتنطلق من فندق جميرا بيتش، مروراً ببرج العرب جميرا، وصولاً إلى مدينة جميرا. وسينطلق العرض لـ12 دقيقة مروراً بـ12 منصة عائمة وخمسة مراكب ليكون احدى أجمل وجهات احتفالات العام الجديد في دبي. ويشمل العرض طيفاً واسعاً من الألعاب النارية التي يرتفع بعضها حتى 300 متر فوق شاطئ أم سقيم.

وتمتلك المجموعة 70 وجهة ضيافة في دبي، تراوح بين الفنادق الشاطئية والمطاعم والحدائق المائية، وصولاً إلى وجهات الاستراحة والترفيه العصرية، التي ستوفر بمجملها باقات مصمّمة خصيصاً للاحتفال بقدوم العام الجديد بأساليب مبتكرة.