60 مليون سائح يزورون نيويورك في 2016

اجتذب تمثال الحرية والنصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر وعروض برودواي والمطاعم الفاخرة أكبر عدد من السائحين لنيويورك هذا العام؛ إذ جاء أكثر من 60 مليون سائح إلى المدينة الأميركية في 2016.

وقال مسؤولو السياحة بالمدينة إن عدد السائحين الذين جاؤوا إلى نيويورك من مختلف أنحاء الولايات المتحدة والعالم فاق التوقعات وتجاوز عدد زوار العام الماضي بـ1.8 مليون شخص. ويتصدر البريطانيون ترتيب الزوار الأجانب لنيويورك، لكن الصين تقترب من بريطانيا وحلت في المركز الثاني، بعدما تغلبت على كندا التي جاءت في المركز الثالث تليها البرازيل.