«ياس ووتروورلد» تحصد جائزة «أفضل حديقة مائية»

أعلنت حديقة الألعاب المائية «ياس ووتروورلد»، أنها حصدت جائزة «أفضل حديقة مائية وترفيهية للسنة» التي تمنحها مجلّة Mother, Baby & Child، وتحتفي بالجهات التي تدعم الأمّهات وأسرهنّ.

وقالت المدير العام لـ«ياس ووتروورلد أبوظبي»، بيانكا ساموت: «نسعى دائماً إلى بلوغ مستويات جديدة من التميّز والحفاظ على هذه المعايير العالية حرصاً على منح ضيوفنا أروع التجارب»، مضيفة «نشكر المجلة، و(تريب أدفايزر)، وجوائز براس لعام 2016، ونتطلّع قدماً إلى تحقيق مزيد من النجاح في 2017».

وفي يونيو الماضي، تمّ اختيار «ياس ووتروورلد» من موقع «تريب أدفايزر» كواحدة من أفضل 10 حدائق مائية حصلت على شهادة التميز، إضافة إلى جائزة خيار المسافرين للسنة الثالثة على التوالي.