«تسوّق ممتع وربح سعيد» في دبي 34 يوماً

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومجموعة مراكز التسوق في دبي، عن الحملة الترويجية «تسوّق ممتع وربح سعيد» خلال مهرجان دبي للتسوق 2017، التي تبلغ جوائزها مليون درهم.

وتمتد الحملة الترويجية على مدار 34 يوماً من 26 الجاري حتى 28 يناير المقبل، وتتضمن جوائز أسبوعية بـ50 ألف درهم لكل رابحين محظوظين، والسحب النهائي سيكون على جائزتين بـ50 ألف درهم لكل منهما، والجائزة الكبرى 100 ألف درهم، وتتضمن الحملة أيضاً عروض «امسح واربح»، التي ستمنح المتسوقين فرصاً لربح جوائز فورية بـ400 ألف درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ماجد الغرير: «تحتضن دبي مزيجاً من الجنسيات، وتستقطب أعداداً كبيرة من السياح، ونهدف من خلال إطلاق هذه الحملة إلى إتاحة المجال للجميع لاختبار تجارب تسوق مميزة، ومنحهم الفرصة لربح أكبر قدر ممكن من الجوائز. ونأمل أن تحدث هذه الجوائز فرقاً في حياتهم».

من جهته، قال مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سعيد محمد معصم الفلاسي، إن «الشراكة مع مجموعة مراكز التسوق في دبي تعكس التزامنا تجاه دعم قطاع التجزئة، الذي يواصل لعب دور بارز في تعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة للسياحة والتسوق على مستوى العالم»، مضيفاً أن الحملات الترويجية التي تنظم على مدار العام، لاسيما تلك التي تتم بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوق في دبي، تسهم في إثراء تجربة التسوق لدى زوار دبي. ونحن على ثقة بأن هذه الحملة الترويجية سوف تحظى بنجاح كبير، وهي إضافة مميزة للدورة الثانية والعشرين لمهرجان دبي للتسوق».