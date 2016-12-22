ألعاب نارية تلقي الضوء على الإنجازات الوطنية

تستقبل دبي زوّارها من كل أنحاء العالم للاحتفال بحلول عام 2017، مع عروض مذهلة للألعاب النارية، التي تسلط الضوء على الإنجازات الوطنية السبّاقة، والمشروعات المستقبلية الطموحة التي هي مدعاة فخر أهل الإمارات، وذلك خلال احتفالات العام الجديد في وسط مدينة دبي.

ويتضمن هذا الحدث العالمي الكبير سلسلة من عروض الألعاب النارية، التي يحمل كل منها طابعاً مميزاً، لتقدم احتفالات العام الجديد، التي تنظمها «إعمار»، مشهدية استثنائية تنشر النور والألق في ليل المدينة. وستتوالى عروض الألعاب النارية في تتابع بصري رائع يغمر كل أرجاء مشروع وسط مدينة دبي، الممتد على مساحة 500 فدان، لترتبط بدورها مع مختلف المواقع الاحتفالية في المدينة، وتشكل جسراً رمزياً يربط بين ماضي دبي المجيد ومستقبلها المشرق. وعلى وقع موسيقى خاصة تم تأليفها خصيصاً لهذه المناسبة، تم تصميم عروض الألعاب النارية، لتقدم تعابير فنية تحاكي أشكال الصقور المحلقة والمذنبات، وتموجات الرقصات العربية التقليدية، وغيرها الكثير.

وسائل نقل سيتم إعداد مساحات خاصة للجمهور للتمتع بمشاهدة احتفالات العام الجديد في وسط مدينة دبي، وينصح بالحضور قبل الساعة السادسة مساءً، واستخدام وسائل النقل العامة، حيث سيتم تمديد ساعات عمل مترو دبي بهذه المناسبة. دعم تحظى احتفالات العام الجديد في وسط مدينة دبي، التي تنظمها «إعمار»، بدعم دائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الصحة بدبي، وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى.

كما يتضمن الحدث تحية إلى معرض «إكسبو دبي 2020»، عبر تشكيل بصري يجسد شعار الحدث، المستوحى من مشغولات مصنع أثري للذهب يعود تاريخه إلى 4000 عام، كان قد اكتشفه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وسيكون الزوار على موعد مع كثير من العروض الرائعة، التي ستتوّج عند منتصف الليل بالألعاب النارية الحافلة بالألوان، التي ستغمر المعلَم العالمي برج خليفة. وينتهي الحدث مع تشكيلات تحتفي بالإنجازات الكبيرة والمعالم الاستثنائية التي تنتظر مستقبل دبي.

وتتكامل ألوان قوس قزح، وأشكال المذنبات السوداء والبيضاء والديودات الباعثة للضوء LED لتزيّن عروض الألعاب النارية السماء فوق برج خليفة، و«دبي أوبرا»، وعدد من المباني في وسط مدينة دبي، باستخدام أحدث الحلول التقنية. وتمتاز الموسيقى المصاحبة للألعاب النارية بطابعها العربي الحيوي، الذي يتناغم في تدرّج إيقاعاته مع تشكيلات العروض البصرية.

وستجوب عروض الألعاب النارية، التي سيتم بثها على الهواء مباشرة، سماء المدينة من وسط مدينة دبي وصولاً إلى مشروع خور دبي، كما يمكن مشاهدتها أيضاً عبر الشاشات الكبيرة التي ستتوزع في أرجاء وسط مدينة دبي، أو عبر الإنترنت على الرابط www.mydubainewyear.com. وسيكون هنالك أيضاً بث حي على «تويتر» عبر @MyDowntownDubai.