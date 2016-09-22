العثور على جثة في مخزن عجلات طائرة سعودية

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، امس، العثور على جثة في مخزن العجلات الخلفية لطائرة تابعة لشركة "طيران ناس" بعيد هبوطها في المطار آتية من نيجيريا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت إدارة المطار أنه عند الساعة 12 من ظهر امس، "وبعد وصول رحلة طيران ناس رقم 7207 من طراز بوينغ 747 عائدة من نيجيريا بعد نقلها مجموعة من الحجاج، وبينما كانت الفرق المتخصصة تقوم بالإجراءات الروتينية لفحص الطائرة، تمهيداً لتسييرها في رحلة أخرى، تم العثور على جثة لشخص مجهول الهوية بمخازن العجلات الخلفية".

وتم إبلاغ الجهات المعنية لمباشرة الحالة فوراً لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.