«وثائقي» يسجل «شهامة» سكان قرية يونانية

يشيد فيلم وثائقي قصير لمخرج سوري بسكان قرية تعمل بصيد الأسماك على جزيرة ليسبوس اليونانية، ساعدوا في إنقاذ لاجئين ومهاجرين خاضوا رحلات محفوفة بالمخاطر في بحر إيجه.

ويروي فيلم «أودي تو ليسفوس» قصصاً بسيطة لكنها موحية لسكان قرية سكالا سايكامنياس، الذين سارعوا إلى إسقاط أشياء شتى في الماء للمساعدة في إنقاذ رجال ونساء وأطفال فارين من الحرب والفقر عند وصولهم إلى شواطئها العام الماضي. وأخرج الفيلم طلال ديركي الذي فاز فيلمه «العودة إلى حمص» بجائزة في مهرجان صندانس السينمائي.

وقال ديركي في مكتبه ببرلين حيث يقيم حالياً «ما فعلوه عمل وجهد عظيمان»، وأضاف «أنا أكنّ لهم كل احترام.. هم يقولون إن أي إنسان ولو بسيطاً بوسعه أن يحقق معجزة.. إنهم يمكنهم عمل ما لا تستطيع كل الحكومات القيام به.. هذا هو محور الفيلم».