رحيل مخرج «8 مايل» عن 71 عاماً

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المخرج الأميركي، كيرتس هانسون، توفي في لوس أنجلوس، أول من أمس، عن عمر ناهز 71 عاماً.

وأفادت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» بأنه تم استدعاء الشرطة إلى منزل في هوليوود هيلز بعد تقارير عن حالة طبية طارئة.

وتم إعلان وفاة هانسون، مخرج فيلمي «إل إيه كونفيدينشال» و«8 مايل»، في الموقع وأرجعتها الشرطة لأسباب طبيعية.

وقال موقع «تي إم زد» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير إنه يبدو أن كيرتس «أصيب بأزمة قلبية». ونعى عدد من النجوم كيرتس، وكتب الممثل راسل كرو على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «شكراً كيرتس لأنك آمنت بي، في الحقيقة لقد صنعت مسيرتي الفنية، مع حبي واحترامي يا صديقي». يشار إلى أن كرو كان بطل فيلم «إل إيه كونفيدينشال».

وقال المغني الشهير إيمنيم بطل فيلم «8 مايل»: «كيرتس هانسون كان يؤمن بي، وبفكرتنا المجنونة لصناعة فيلم يضم موسيقى الراب في ديترويت.. لقد حولني كيرتس لممثل».