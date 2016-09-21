جزيرة ياس تسجل الموسم الصيفي الأكثر نجاحاً على الإطلاق

كشفت جزيرة ياس، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة، عن تحقيق موسم صيف 2016 نجاحاً هو الأكبر على الإطلاق، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 50% في عدد زوارها الذي بلغ أكثر من 600,000 زائر لاثنين من أبرز معالم الجزيرة؛ ياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي، خلال صيف هذا العام.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميرال، محمد عبدلله الزعابي، "تواصل جزيرة ياس العمل على تعزيز مكانتها على المستويين المحلي والعالمي كوجهة ترفيهية بمستويات عالمية تستقطب زوارها من كافة الأعمار وعلى مدار العام. لقد كان هذا الجناح التي تحقق في موسم صيف هذا العام والمتمثل في زيادة قياسية في أعداد الزوار، بمثابة دليل على التطور الذي تشهده جزيرة ياس ونخبة معالمها الهامة، حيث نتطلع إلى مواصلة مسيرتنا لتحقيق هذا الإنجاز كل عام".

وإلى جانب زيادة الوعي على المستويين المحلي والعالمي بجزيرة ياس، كان للألعاب والفعاليات الجديدة في عالم فيراري أبوظبي والتي تم إطلاقها في وقت سابق قبيل صيف هذا العام كإفعوانية طيران الأبطال ومغامرة بينو الرائعة؛ دور هام في رفد النجاح الذي حققته جزيرة ياس خلال صيف 2016.

وكان لحملة "حلاتها ياس" دور محوري في زيادة الإقبال على زيارة جزيرة ياس، حيث أتاحت أمام زوار عالم فيراري أبوظبي أو ياس ووتروورلد أو ياس مول، فرصة الفوز بواحدة من بين ثلاث سيارات "مازيراتي" وجوائز بقيمة أكثر من 3 ملايين درهم عند إنفاقهم أكثر من 500 درهم؛ حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في السحب خلال الأيام القليلة القادمة.

وبصفتها الشريك الرئيسي لفعاليات "موسم صيف أبوظبي"، ساهمت الأحداث والفعاليات الجديدة التي استضافتها جزيرة ياس في جذب المزيد من الزوار، والتي تضمنت مهرجان الكوميديا العربية، وعرضاً مستوحى من الأفلام الهندية، وشهر كامل من فعاليات "عالم المرح"، وأنشطة "ذا ديستريكت" التي استمرت على مدى شهر واستهدفت المراهقين والشباب، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية بمناسبة حلول عيد الفطر وعيد الأضحى.

ويأتي نجاح هذا الصيف قبيل إطلاق الهوية الجديدة لجزيرة ياس، والتي سيتم الكشف عنها نهاية سبتمبر الجاري، ممثلة المرحلة المقبلة من مسيرة جزيرة ياس الناجحة.

وأضاف الزعابي: "تمثل جزيرة ياس وجهة مميزة يسهل الوصول إليها، ويعكس ما حققناه هذا الصيف قصة نجاح جديدة نضيفها إلى سجل نجاحات جزيرة ياس والتي نحرص على مشاركتها مع كافة شركائنا، والأهم من ذلك، مع زوارنا الأعزاء".