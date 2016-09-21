العثور على قريبة لرئيس اتحاد الكرة الأسباني مقتولة في المكسيك

أكد وزير الخارجية الأسباني، خوسيه مانويل جارسيا مارجايو، أنه تم العثور على ابنة أخ رئيس الاتحاد الأسباني لكرة القدم، أنخيل بيار، مقتولة في مدينة تولوكا المكسيكية أمس، بعد أن تم اختطافها في وقت سابق من يوم أمس.

وطبقا لما صرح به الوزير الأسباني لشبكة "أوندا سيرو" الإذاعية الأسبانية، اصطحب الخاطفون القتيلة في جولة للمرور على ماكينات الصرف الألي لسحب نقود، ثم قاموا بالاتصال بعائلتها، التي أبلغت بدورها السلطات الأسبانية بالحادث.

وأضاف مارجايو: "لقد دفعت مبلغا كبيرا من المال، رغم أنه كان أقل مما طلبوه، واعتقدنا أنها ستنجو ولكن للأسف لم يكن الأمر على هذا النحو".