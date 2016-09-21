«أنا شهيرة» و«أنا الخائن» إلى الشاشة الصغيرة

كشف المنتج هاني أسامة مدير عام شركة The Producers عن حصولها على حقوق الاقتباس التلفزيوني لرواية الكاتبة نور عبدالمجيد بجزأيها «أنا شهيرة» و«أنا الخائن»، تمهيداً لتحويلها إلى مسلسل دراما تلفزيونية من 60 حلقة على جزأين.

وقال أسامة: «مرة أخرى نستكشف الإمكانات الكبيرة الكامنة في أحد الأعمال الأدبية الناجحة، ورواية نور عبدالمجيد تحمل خصوصية تزيد من جاذبيتها كعمل درامي، ومن خلال إنتاجها على جزأين سيتمكن المشاهد من عيش تجربة غير معتادة عبر 60 حلقة». «أنا شهيرة»، و«أنا الخائن» رواية من جزأين مقتبسة عن أحداث حقيقية للكاتبة نور عبدالمجيد، صدرت عن الدار المصرية اللبنانية في كتابين عام 2013، تحكي الكاتبة من خلالها على لسان بطلي القصة شهيرة ورؤوف حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل بالكتابين، ويقدم الكتاب الأول القصة كما عاشتها شهيرة، ويقدم الثاني وجهة نظر رؤوف الطرف الآخر في العلاقة، وتتخذ من الخيانة الزوجية والانتقام بطلاً رئيساً في الحكاية، فبعد أن قام رؤوف بخيانة شهيرة تقرر الأخيرة الانتقام بالطريقة نفسها، بدافع الانتقام والثأر لكرامتها الشخصية، لكن الأمر كان مريراً على كليهما.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة أخيراً عن حصولها على حقوق تحويل سلسلة «رجل المستحيل» للكاتب نبيل فاروق إلى عمل فني، كما تعمل الشركة حالياً على تحويل رواية دراغونوف - الوغد المجهول للكاتب إبراهيم المحلاوي إلى فيلم سينمائي، وقامت سابقاً بتحويل رواية هيبتا للمؤلف محمد صادق إلى فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الذي تجاوزت إيراداته 26 مليون جنيه في شباك التذاكر.